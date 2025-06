Procuratore capo, sarà una corsa a quattro 

Corsa per la carica di procuratore capo a Nuoro. In questi giorni si sono chiusi i termini per le candidature. E sono quattro le domande arrivate al Csm, il Consiglio superiore della magistratura, che deciderà a chi assegnare l’importante incarico per sostituire Patrizia Castaldini, trasferita a Trieste. Solo uno di loro attualmente lavora in Sardegna: si tratta del sostituto procuratore di Cagliari Nicola Giua Marassi (con esperienza anche a Lanusei). Altra candidatura, dalla Procura di Livorno, è quella di Daniele Rosa, già pm a Nuoro e Lanusei, dove ha seguito alcune inchieste importanti come il duplice omicidio di Manasuddas, a Oliena.

Il terzo aspirante è Roberto Maria Sparagna, magistrato dalla Direzione nazionale antimafia di Roma, con esperienze maturate in inchieste rilevanti a Torino e poi nella capitale. Infine, Maria Beatrice Zanotti della Procura di Verona. Ora si valuterà l’attitudine dirigenziale sulla base della carriera, l’anzianità è solo uno dei criteri ma non decisivo. I candidati hanno depositato autorelazioni e documenti. Spetterà ai capi degli uffici di appartenenza redigere un rapporto. I consigli giudiziari presso la Corte d’appello competente redigono un parere e il concorso viene istruito dalla quinta commissione del Cdm che propone al plenum. Poi Nuoro avrà il suo nuovo procuratore.

