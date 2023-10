Procuratore capo, confermato Sabelli  

Resta confermata la nomina dell'ex presidente dell'Anm ed ex Procuratore aggiunto di Roma, Rodolfo Maria Sabelli, quale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

L'ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dal Sostituto procuratore del Tribunale sardo, Gilberto Ganassi, anch'egli partecipante alla procedura. I giudici amministrativi, con una motivazione lunga e complessa, ricordando in premessa che “per consolidata giurisprudenza, nel conferimento degli incarichi direttivi e semi-direttivi il Csm gode di un ampio margine di apprezzamento che è sindacabile, in sede di legittimità, solo se inficiato per irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione”, hanno ritenuto che le conclusioni raggiunte dal Csm sono state “ampiamente e congruamente motivate, nonché supportate da un'analisi dettagliata e approfondita dei rispettivi curricula, che non ha trascurato alcun aspetto significativo degli stessi”; e “la prevalenza attribuita è stata argomentata sulla base di considerazioni del tutto logiche e coerenti con il dato normativo”.

RIPRODUZIONE RISERVATA