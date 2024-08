Procura, uffici giudiziari come fornaci 

Nelle ore più calde i corridoi della Procura della Repubblica sono roventi: la temperatura nell’ala vecchia supera tranquillamente i 30 gradi (ieri 33 gradi), mentre l’aula nuova – dove ci funzionano vari uffici vari della polizia giudiziaria – l’aria condizionata consente un clima più vivibile. Magistrati, assistenti e funzionari restano asserragliati negli uffici, incollati ai mini “pinguini” che sono stati acquistati lo scorso anno per affrontare l’emergenza-caldo, ma gli impianti sono insufficienti e, nelle stanze, la temperatura resta bollente. Otto uffici sono stati dichiarati non utilizzabili: non ci sono rilevamenti ufficiali, ma pare che nei giorni scorsi si siano superati ampiamente i 45 gradi, tanto che il Procuratore capo, Rodolfo Sabelli, ha ordinato di trasferirire altrove i dipendenti che ci lavoravano.

Il grande cantiere

In piazza Repubblica, nel Palazzo di Giustizia, l’emergenza afa era scoppiata lo scorso anno, quando le temperature dell’ala vecchia avevano superato i 32 gradi e la Conferenza permanente di tutti i dirigenti (dopo il via libera del Ministero) aveva acquistato 130 pinguini portatili, messi in funzione per tamponare i guasti al climatizzatore centrale. All’esterno dell’imponente edificio erano stati anche sostituiti i pesanti motori dell’impianto che si trovavano sul tetto. Nel frattempo, negli ultimi 12 mesi, hanno preso il via i lotti degli interventi di manutenzione: rifacimento del controsoffitto, degli infissi, tinteggiatura interna, impiantistica e, come detto, climatizzazione. Gli operai hanno lavorato (e stanno ancora lavorando) chiudendo intere sezioni al terra, al primo, al secondo e al terzo piano: dal Tribunale, alla Corte d’Appello, passando per la Procura Generale e la Procura della Repubblica. Un gigantesco cantiere che, nonostante i disagi e il sacrificio del personale, ha consentito di non bloccare udienze, attività d’indagine e procedimenti.

Emergenza caldo

Ma in questi giorni la situazione è diventata rovente al terzo piano: quattro uffici della Procura, quelli senza finestre e con solo i lucernari, sono diventati delle fornaci. Impossibile lavorarci anche attivando i mini-pinguini (che tra l’altro non avendo finestre scaricavano l’aria calda nei corridoi). Tra i dipendenti vige la consegna al silenzio e nessuno commenta, ma sulla vicenda sarebbe intervenuto anche il responsabile della sicurezza e il Procuratore Sabelli che, per evitare che i funzionari stessero male, ha chiuso quelle stanze e trasferito provvisoriamente i dipendenti in altri uffici. A breve partiranno i lavori anche in quell’ala, mentre dall’altra parte si attende il collaudo e che, finalmente, il climatizzatore centrale entri in funzione.

