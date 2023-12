Procura sguarnita, il pg: urgono rinforzi 

L’appello di Vito Cofano, presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati di Lanusei, non si è dissolto come una goccia di pioggia nel mare. Il procuratore generale di Cagliari, Luigi Patronaggio, ha assicurato attenzione verso la Procura di Lanusei e l’intero territorio, indeboliti delle figure apicali nel quadro del sistema giudiziario: mancano il procuratore capo e il presidente del Tribunale.

«Attenzione massima», ha tenuto a sottolineare Patronaggio rispondendo al presidente degli avvocati ogliastrini, che il 6 dicembre aveva evidenziato la necessità di rinforzi per la Procura, anche alla luce dei fatti criminosi avvenuti nei giorni precedenti, tra l’assalto al portavalori all’altezza di Tertenia e la rapina all’ufficio postale di Talana.

«Nell’ambito delle mie prerogative - ha scritto il procuratore generale - mi accingo a indire un interpello infradistrettuale per l’applicazione di un magistrato da assegnare alla Procura di Lanusei anche se la complessiva situazione degli organici del distretto di Cagliari si presenta critica».

Patronaggio ha preso un impegno con l’avvocato Cofano: «Prendo atto dell’insufficienza dei vice procuratori onorari presenti nell’ufficio e mi riservo di intervenire al Csm e al ministero della Giustizia verso i quali, fin d’ora, mi permetto di trasmettere la sua accorata nota» .

Si attendono novità anche per il Tribunale, il cui presidente facente funzioni, mariano Arca, andrà in pensione a breve. Ha fatto domanda per il posto che sarà vacante Nicola Caschili, giudice attualmente in servizio a Cagliari ma operativo a Lanusei diversi anni fa.

