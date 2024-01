Procura più rosa con l’arrivo di 2 giovani pm  

Una Procura in rosa. È quella di Nuoro, dove da ieri la rappresentanza dei magistrati donna si è rinforzata con l’arrivo di due nuove pm, entrambe giovanissime e di prima nomina. Si tratta di Martina Varagnolo, classe 1987, di Chioggia, e Sandra Maria Benedetta Picicuto, catenese classe 1993. Le due nuove pm hanno prestato giuramento davanti al presidente del Tribunale, Mauro Pusceddu, ai giudici Filippo Orani e Valentina Rostellato e alla capo procuratrice, Patrizia Castaldini. Emozionate, hanno ricevuto il canonico applauso di congratulazioni dei loro nuovi colleghi ieri presenti al giuramento, il sostituti Riccardo Belfiori ed Elena Tres. La Picicuto e la Varagnolo vanno così a completare l’organico della Procura di Nuoro, occupando i due posti vacanti dopo la partenza della sostituta procuratrice Ilaria Bradamante, andata a Sassari, e Giorgio Bocciarelli a Trento. Con il loro arrivo si rafforza la componente in rosa dell’ufficio, che in organico conta anche la sostituta Selene Desole: su otto effettivi, ben cinque sono donne.

Tre i procuratori, Andrea Ghironi, Ireno Satta e Riccardo Belfiori. Un rapporto di parità di genere ben rappresentato anche nei viceprocuratori onorari. In questo caso su quattro in organico tre sono donne.

