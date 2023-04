Procura, oggi la nomina del nuovo capo 

La decisione del plenum del Csm è attesa per oggi. E intanto ieri la quinta commissione, di concerto con il ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha depositato le proposte per la nomina del capo della Procura della Repubblica: con quattro voti in favore di Paolo De Falco e due voti a favore di Danilo Tronci. Paolo De Falco è attualmente sostituto procuratore generale della Repubblica presso la sezione distaccata di Sassari della Corte d’Appello di Cagliari. In passato ha svolto per diversi anni il ruolo di sostituto procuratore a Oristano, compreso un periodo in cui ha retto l’ufficio.

Danilo Tronci è attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, ed è stato dall’ottobre 1994 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani; dal giugno 1997 è sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

A poresentare la domanda anche i magistrati Marco Mansi, Maria Cristina Ribera, Pietro Pollidori, Antonio Clemente, Paola Dal Monte, Armando Mammone (attuale facente funzioni a Oristano), Michele Incani, Antonio D’Alessio. Il nuovo procuratore a Oristano occuperà l’ufficio che fino all’autunno di due anni fa era dell’allora capo Ezio Domenico Basso, trasferito nella Procura di Lecco. ( p. m. )

