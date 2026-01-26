Procura, Gianni Caria in pole position 

La Procura di Tempio, dopo vent’anni, potrebbe essere guidata da un magistrato sardo. A distanza di pochi giorni dal trasferimento (a Latina) del magistrato Gregorio Capasso, per la scrivania più importante della Procura gallurese c’è già un nome. In pole position nei pronostici è balzato subito Gianni Caria, attualmente sostituto a Sassari, dopo avere guidato la Procura del capoluogo sino al 2024 (otto anni di mandato). Si parla di indiscrezioni in una fase delicatissima per le nomine del nuovo capo dei pm e del presidente del Tribunale della Gallura, un momento “caldo” anche per la concomitanza con la campagna referendaria sulla riforma Nordio. Il totonomine, in realtà, sembra essere abbastanza “povero” di spunti, almeno sui candidati, mentre gli interrogativi riguardano lo stallo dell’iter per la scelta del nuovo presidente del Tribunale.

Da Sassari a Tempio

Gregorio Capasso sta preparando i bagagli per raggiungere la nuova destinazione, la sua nomina a Procuratore di Latina ha aperto la strada a Gianni Caria. Il magistrato (e scrittore) sardo avrebbe manifestato un forte interesse per chiudere la sua carriera a Tempio. Ovviamente ha tutti i titoli per guidare la Procura gallurese (e volendo anche uffici di livello superiore) ma c’è un problema, Caria (classe 1960) è al limite di età per un nuovo incarico. Con la nomina di Capasso a Latina si è aperta una finestra temporale di pochi mesi che consentirebbe l’assegnazione a Tempio per un unico mandato di quattro anni. Quindi il pm chiuderebbe la sua carriera proprio in Gallura. Il magistrato conosce benissimo il territorio e conosce Olbia.

La Procura di Sassari (in grandissime difficoltà per la drammatica carenza di personale amministrativo) perderebbe un magistrato che ci lavora dal 2016. Tempio avrebbe invece un capo dei pm sardo, l’ultimo (titolare) è stato Valerio Cicalò (in Gallura sino al 2006).

Il giallo del presidente

Per quanto riguarda invece la nomina del presidente del Tribunale si può parlare di una situazione di stallo, che appare per molti aspetti inspiegabili. La sede è priva di un titolare da ormai tre anni e l’iter di nomina sarebbe stato congelato. La presidente facente funzioni, Caterina Interlandi, opera in una condizione complicata, ogni atto di programmazione a media e lunga scadenza è un azzardo. La presidente corre per la nomina, come il collega Ezio Castaldi.

Per ora dal Csm nessun segnale, nonostante la nota di protesta degli avvocati galluresi.

