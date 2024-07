Procura allo stremo 

Udienze per i processi di omicidio senza pm, respinte le richieste di applicazione di magistrati dalla Penisola, organici dalla polizia giudiziaria drammaticamente insufficienti per le indagini e le attività dei pm: la Procura di Tempio è un caso regionale, e forse nazionale, e i magistrati aprono una “vertenza” con il ministero della Giustizia. Ieri a sostenere il capo del presidio, Gregorio Capasso, c’era il procuratore generale, Luigi Patronaggio. La situazione degli uffici giudiziari galluresi è drammatica. Il tema è Olbia, la città con indici demografici ed economici in continua crescita. Le attività di indagine sui fenomeni che interessano Olbia sono del tutto insufficienti per la inadeguatezza dell’organico dei sostituti in servizio a Tempio. Per non parlare del personale amministrativo. Gli operatori della Procura sono dieci invece dei 21 previsti e questo determina grosse difficoltà anche nella preparazione delle tre, quattro udienze penali giornaliere del Tribunale di Tempio. Ieri è emerso che la Procura ha problemi seri anche per la gestione del dibattimento per i processi davanti alla Corte di Assise di Sassari (omicidio). Stando a quanto segnalato al Csm e al ministero della Giustizia, il procuratore capo Gregorio Capasso dovrà seguire direttamente le udienze. Il sostituto procuratore Daniele Rosa, magistrato esperto e titolare di delicati fascicoli, ha concluso il suo periodo di applicazione in Gallura. Ieri il procuratore generale, Luigi Patronaggio, ha confermato il confronto con la giunta Todde per l’utilizzo in applicazione di vincitori di concorsi regionali (in graduatoria) per la sede giudiziaria di Tempio. (a. b.)

