Proctologia, il Cto centro di riferimento  

Un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale: il reparto di Chirurgia generale e Week surgery del presidio ospedaliero del Cto di Iglesias ottiene un importante riconoscimento da parte dell’Acoi (Associazione chirurghi ospedalieri) la più importante società scientifica italiana di Chirurgia. Il reparto sarà parte integrante del programma della “Scuola nazionale ospedaliera di chirurgia”.

Eccellenza

L’Unità organizzativa del Cto diretta da Francesco Autuori è stata individuata come “Centro di riferimento e di tirocinio per il corso di alta formazione chirurgica di Proctologia e Chirurgia del pavimento pelvico”. Si tratta di un importante riconoscimento, unico in Sardegna - si legge in una nota stampa diffusa dalla Asl Sulcis Iglesiente - che consente al reparto di svolgere dei percorsi formativi pratici per medici che frequentano la scuola (chirurghi già specializzati o specializzandi) su tutte le metodiche chirurgiche più innovative e mini invasive per il trattamento di numerose patologie colon-proctologiche e del pavimento pelvico» . Il primo corso pratico è partito lo scorso ottobre ed ha trattato in particolare la patologia emorroidaria con prolassectomia con stapler, asportazione con ultrasuoni, legatura selettiva dei peduncoli vascolari e lifting del prolasso, con trattamento laser.

L’attività

Gli studenti, oltre all’esperienza della sala operatoria, hanno potuto partecipare all’attività dell’ambulatorio specialistico proctologico, attivo da un biennio. « Il reparto diretto dal dottor Autuori - prosegue il comunicato - è stato inoltre accreditato dalla Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale Siccr come sede della Ucp (Unità di Colo-Proctologia). L’individuazione di tali centri viene fatta dopo attenta istruttoria solo alle Unità operative che possiedono, in ambito nazionale, i requisiti specifici di alta specializzazione nel campo colo-proctologico, sia per la diagnosi che per il trattamento delle affezioni colo-retto-anali, benigne maligne e funzionali e anche di ricerca scientifica» . Un riconoscimento quello ottenuto dal reparto, che per il direttore Francesco Autuori rappresenta una gratifica per l’impegno e i sacrifici effettuati da tutta l’equipe: «Non si può nascondere la soddisfazione di essere stati selezionati per far parte della “Scuola nazionale ospedaliera di chirurgia” e d’essere gli unici riconosciuti in tutta la Sardegna» .

