Procreazione all’estero, due madri possono riconoscere il figlio 

ROMA. Un figlio nato con una fecondazione assistita all'estero può avere due madri riconosciute dallo Stato italiano. La sentenza della Consulta cancella di fatto quanto disposto dalla circolare del Viminale inviata alle Prefetture due anni fa e riscrive i diritti in materia di maternità delle coppie gay al femminile. I giudici bocciano il divieto, finora imposto per la madre intenzionale - ovvero non biologica - di riconoscere come proprio il bimbo nato con la procreazione medicalmente assistita praticata all'estero, visto che in Italia è considerata illegale. Parallelamente però in un'altra sentenza, depositata in concomitanza, la Corte costituzionale assolve l'attuale legge che vieta a una donna single di accedere alla stessa tecnica: «Non è irragionevole né sproporzionata», scrivono i giudici sottolineando altresì che la legge può essere cambiata estendendo i diritti. Nel primo caso per la Consulta, che si è espressa sulla questione sollevata dal Tribunale di Lucca, il fatto di non legittimare fin dalla nascita lo stato di figlio di entrambi i genitori - con la cosiddetta Pma - lede il diritto all'identità personale del minore e pregiudica la sua prerogativa «di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni». In gioco dunque c'è «il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori» e di «conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo».

La situazione

Il rilievo è che, una volta assunto l'impegno di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita per generare un figlio, nessuno dei due genitori, e in particolare la madre non intenzionale, può sottrarsi. Le prime a festeggiare la sentenza sono le mamme Glenda Giovannardi e Isabella Passaglia, le due ricorrenti al tribunale di Lucca: una figlia riconosciuta, l'altro no perché nato, sebbene in Italia, dopo la scelta della procreazione a Barcellona. «È stato un calvario ma ne è valsa la pena. Siamo emozionate, commosse, felici». Il loro avvocato, Vincenzo Miri, anche presidente della Rete Lenford, prevede ora che «tutte le impugnazioni della procura e del ministero dell'Interno cadranno perché i sindaci hanno dato tutela con i riconoscimenti all'anagrafe». Per il legale «è stato affermato un principio di civiltà giuridica nell'interesse di tutti i bambini contro una cultura legata a un unico modello di famiglia. È una sentenza storica che cambia la vita di tutte le donne che, con le compagne o le mogli, vogliono avere un figlio perché non dovranno più sottoporsi all'umiliante procedura di adozione». Sul delicato tema della fecondazione assistita non arriva però un tana libera tutti: l'altra questione di legittimità costituzionale, sollevata sulla legge che vieta alla donna single di accedere alla Pma, non è fondata: in questo caso l'impedimento resta. A fare ricorso stavolta era stata Evita, quarantenne torinese, la quale si è vista negare la possibilità di avere un figlio con questa pratica: «È un'occasione mancata per affermare con chiarezza che il desiderio di genitorialità non può essere filtrato da pregiudizi, né condizionato da schemi superati - commenta Evita -. Spetta al Parlamento dimostrare se è in grado di ascoltare la realtà di donne che scelgono di diventare madri anche fuori dal perimetro della famiglia tradizionale».

Interviene Zedda

«La sentenza di segna un cambio di passo importante nella sfera dei diritti: in questo caso si tutela una coppia di madri che ha avuto un figlio con la procreazione assistita all'estero, secondo le norme vigenti in quello Stato.Il vuoto normativo resta per chi partorisce in Italia, lo stesso vale anche per le donne single». Così il sindaco di Cagliari Massimo Zedda commenta la pronuncia della Consulta. «Già durante il mio primo mandato - ricorda- ci siamo schierati a favore dei diritti. La politica può e deve intervenire, per questo ci adegueremo alla sentenza della Corte Costituzionale che consentirà alle coppie omogenitoriali di riconoscere lo status di figlio di entrambe le genitrici attraverso la corretta iscrizione nei registri dello stato civile».

