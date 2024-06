Proclamati i 34 nuovi consiglieri 

Sei seggi al Pd, altrettanti ai Progressisti. Tre ad Alleanza Verdi Sinistra, due a Sinistra Futura e Cinque Stelle, uno ciascuno ad Orizzonte Comune e Cagliari avanti. Quindi, dodici all’opposizione di centrodestra (Alessandra Zedda leader della coalizione) e uno alla CiviCa di Giuseppe Farris. L’assemblea di Palazzo Bacaredda per i prossimi cinque anni è delineata: ieri l’ufficio elettorale centrale ha concluso il lavoro sui verbali delle elezioni comunali e non cambiano gli equilibri che erano emersi dal primo spoglio. Il seggio ballerino tra Pd e Avs è andato, come emerso inizialmente, ad Alleanza Verdi e Sinistra. Alla fine 34 i consiglieri eletti (più il sindaco), maggioranza di centrosinistra a 21, opposizioni a 13 con ex assessori e veterani. «Comunico l’elezione alla carica di consigliere di questo Comune, così come dalle risultanze delle consultazioni elettorali tenutesi in data 8 e 9 giugno e del verbale dell’ufficio centrale del 27 giugno 2024 di proclamazione delle elette e degli eletti». Questa lettera inviata ieri pomeriggio a tutti i consiglieri e firmata dal sindaco.

La geografia

Tra i banchi di Palazzo Bacaredda siedono i campioni delle preferenze, come i Dem Marco Benucci, Ombretta Ladu e Davide Carta, e il forzista, presidente del Consiglio uscente, Edoardo Tocco. Sono loro gli unici quattro ad aver superato la soglia dei mille voti. Ci sono, infine, o meglio ci saranno i ripescati, quelli che non ce l’hanno fatta ma che entreranno appena verrà nominata la Giunta che libererà alcuni posti in Consiglio a favore dei primi non eletti. Rispetto alla consiliatura chiusa tre mesi fa, il Consiglio si rinnova per il 55% dei seggi ed elegge 21 uomini (compreso Massimo Zedda) e 14 donne. Si confermano in 15 (otto del centrosinistra, sette del centrodestra) 19 entrano (o rientrano).

La maggioranza

Nel Pd rientrano in Aula Marco Benucci (il più votato in assoluto) e Rita Polo, tornano dopo una pausa di alcuni anni Giuseppe Macciotta e Davide Carta, fanno il loro primo ingresso Ombretta Ladu e Marta Mereu, tutti nel partito democratico. Confermato, dunque, lo schema uscito dalle urne: Francesca Mulas, Avs, mantiene il seggio, con i colleghi di partito Giulia Andreozzi e Andrea Scano (per lui un ritorno dopo cinque anni).

Tra i Progressisti ci sono tre conferme, Matteo Massa, Anna Puddu e Alessio Alias, e tre nuovi ingressi Paola Mura, Chiara Cocco (23 anni, la più giovane dell’assemblea) e Alessandro Cao Due le new entry in Sinistra Futura, il medico Michele Boero e la docente Laura Stochino, due nel M5S, l’avvocata Luisa Giua Marassi, e il fisico esperto di tecnologie Pino Calledda, una conferma in Orizzonte Comune, Marzia Cilloccu, mentre Cagliari avanti elegge per la prima volta Giovanni Porrà.

Le opposizioni

Nel centrodestra FdI conferma l’ex presidente della commissione Attività Produttive Pierluigi Mannino (il più votato), Corrado Maxia, l’ex assessore alla viabilità Alessio Mereu e l’ex presidente della commissione Pari opportunità Stefania Loi. Con FI rientra, come detto, Edoardo Tocco e arriva Roberta Sulis. Con la Lega torna in Consiglio Ferdinando Secchi, Sardegna 20Venti elegge Marcello Corrias, i Riformatori confermano Raffaele Onnis e portano in Aula per la prima volta l’imprenditore Massimiliano Piccoi. Alleanza Sardegna riporta in Aula Roberto Mura. Infine, entrano a Palazzo Bacaredda Alessandra Zedda, candidata sindaca del centrodestra, e Giuseppe Farris, candidato sindaco con CiviCa 2024.

I tempi

«L’insediamento del primo Consiglio potrebbe tenersi tra 20 giorni», dice il sindaco, «ma per l’interesse della città, in relazione all’indispensabile bisogno di avere una Giunta e i profili tecnico-amministrativi immediatamente operativi, intendo anticipare questa tempistica in relazione alle urgenze riguardanti la scadenza e il rischio di perdere finanziamenti europei». ( ma. mad. )

