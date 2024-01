Prociv, volontari cercansi: l’appello del presidente 

Un appello per aderire alla Protezione civile di Pabillonis. «Il fatto di essere soci comporta l’impegno a dedicarsi e contribuire al massimo, affinché poche cose possano ostacolare e molto si possa fare per il benessere civico». Con queste parole, il presidente della Protezione civile, Gianpietro Sida, lancia la campagna di iscrizione per l’anno in corso.

Attualmente, i volontari già iscritti per il 2024 nella Prociv di Pabillonis sono 21, ma l’auspicio è raggiungere i numeri del passato, quando si superavano regolarmente le cinquanta unità. Per il paese, l’associazione è fondamentale in diversi settori, operando nel controllo idraulico-idrogeologico in caso di situazioni legate al maltempo e agli allagamenti. I volontari si rivelano essenziali anche nella lotta agli incendi, non solo nel territorio di Pabillonis, ma fungono anche da supporto per molte manifestazioni religiose, civili, sportive e culturali, contribuendo al benessere civile.

«Siamo volontari per scelta, con dedizione e altruismo, sacrificando parte del nostro tempo libero per gli altri», continua Sida. L'appello è rivolto anche a coloro che non hanno mai fatto parte dell’associazione: «Il volontariato non significa primeggiare sugli altri, ma offrire sostegno a chi ne ha bisogno – conclude il presidente –. Per l’associazione, le adesioni sono fondamentali per pianificare il futuro e migliorare il paese».

RIPRODUZIONE RISERVATA