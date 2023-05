Processo sullo stadio, parla la difesa: «Non ci fu alcun peculato» 

Nessun peculato sarebbe stato commesso per i lavori di trasformazione dell’impianto sportivo di Is Arenas, lo stadio destinato nel 2012 a ospitare le partite del Cagliari quando il Sant’Elia venne dichiarato inagibile. Lo hanno rimarcato, sollecitando la conferma in appello delle sentenze di assoluzione, gli avvocati difensori dell’ex presidente rossoblù, Massimo Cellino, dell’ex sindaco Mauro Contu e dell’ex assessore ai lavori pubblici Stefano Lilliu.

Nel processo di secondo grado davanti alla Corte presieduta dal giudice Giovanni Lavena ieri mattina la parola è passata alle difese con le arringhe degli avvocati Antonello Marotto (Contini), Roberto Nati (Lilliu), Giorgio Altieri (Cellino), ma anche quelle dei legali Cesare Rombi e Alessandro Dedoni (Andrea Masala), e Anna Maria Busia (Raffaele Perra). Dopo le assoluzioni dai peculati la Procura ha presentato ricorso e la pg Liliana Ledda ha chiesto per tutti condanne dai 3 ai 4 anni di reclusione, ritenendo che lo stadio di Is Arenas fosse un'opera abusiva. L’accusa ritiene che i soldi spesi dal Comune per la strada di collegamento, la recinzione e una cabina elettrica (circa 360mila euro) costituissero un peculato a favore del Cagliari calcio. Per la difesa gli imputati non hanno commesso reati: a giugno la sentenza.

