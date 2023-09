Processo su YouTube 

La data non c’è ancora, ma quello di Donald Trump ad Atlanta per il tentativo di sovvertire il voto in Georgia nel 2020 sarà un processo show, mentre già fioccano condanne pesantissime per i leader del gruppo di estrema destra Proud Boys per l’assalto al Capitol. Il giudice della contea di Fulton Scott McAfee ha deciso, in nome della trasparenza, che sarà trasmesso interamente live sul canale Youtube del tribunale e quindi anche da radio e tv. Autorizzato l’accesso dei fotografi. È il processo che il tycoon teme di più per l’entità della possibile condanna e l'impossibilità di una grazia presidenziale, trattandosi di reati statali.