Processo Pifferi, disposta nuova perizia psichiatrica Lei assente in aula: «Picchiata da una detenuta» 

Milano . Novanta giorni per stabilire se Alessia Pifferi, condannata all’ergastolo in primo grado per omicidio volontario, fosse capace di intendere e volere quando lasciò la figlia Diana a casa da sola per sei giorni. È questo il tempo concesso dalla Corte d’Assise d’appello di Milano ai periti incaricati di eseguire una nuova valutazione psichiatrica sulla 38enne, già sottoposta all’esame nel processo di primo grado e risultata pienamente capace. All’udienza in cui sono stati incaricati i periti, Pifferi non era presente perché, a quanto si è saputo, è stata aggredita nei giorni scorsi da una detenuta del carcere di Vigevano. Con un pugno in faccia, la donna le avrebbe causato una ferita che ha richiesto quattro punti di sutura. Lo psichiatra Giacomo Francesco Filippini, la neuropsicologa Nadia Bolognini e il neuropsichiatra infantile Stefano Benzoni inizieranno le operazioni peritali il 26 marzo. Si torna in aula il 2 luglio, quando saranno sentiti i periti. Pifferi è accusata di aver lasciato morire di stenti la sua bimba di soli 18 mesi, abbandonandola a casa da sola per quasi sei giorni nel luglio del 2022. Al suo ritorno dopo aver trascorso quasi una settimana dal compagno nella Bergamasca, la donna aveva trovato la piccola senza vita.

