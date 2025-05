Processo per usura, chiesti 5 anni 

Cinque anni di reclusione. È la condanna richiesta ieri al tribunale collegaiale di Nuoro, presieduto da Elena Meloni, dal pm Andrea Jacopo Ghironi, nei confronti di Salvatore Canu, 69 anni, ex operaio forestale originario di Bono (difeso da Francesco Lai) accusato di minacce aggravate, usura ed estorsione. Diversi gli episodi contestati, che avvennero ai danni di alcuni imprenditori, Enrico Vaccargiu (parte civile con Bruno Pilia), e i nuoresi Gabriele Pau e l’ingegnere Costantino Pirisi (Parte civile con Ignazio Sanna).

Secondo l'accusa l'uomo era arrivato anche a chiedere dei tassi del 294 per cento. E quando le vittime tardavano a pagare, le avrebbe minacciati utilizzando metodi poco ortodossi. Le intercettazioni telefoniche, avevano fatto emergere minacce anche ai danni dei familiari delle vittime. Canu avrebbe detto alla madre di un imprenditore: «Vedrà che già risponde... quando sentirà la tegola... la comprenderà cosa è la tegola». Proprio sui riscontri forniti dalle intercettazioni e su un’agenda sequestrata dagli inquirenti dove erano appuntati i debiti, si sarebbe risaliti in un caso ai tassi usurai, mentre qui toni minacciosi utilizzati per Pirisi, per riavere le somme ha fatto scattare anche l’accusa di estorsione. A luglio spazio alla difesa.

