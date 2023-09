Processo per la morte di Giulio Regeni, entro il 2024 il dibattimento in Assise 

Roma. Arriverà entro la fine dell’anno il colpo di acceleratore al procedimento giudiziario che vede imputati cinque 007 egiziani per la tortura e la morte di Giulio Regeni avvenuta al Cairo nel febbraio del 2016. La decisione della Consulta ha impresso una svolta, forse decisiva, alla celebrazione del processo dichiarando illegittimo l’articolo 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice possa procedere in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile avere la prova che quest’ultimo sia stato messo a conoscenza del processo. Il gup Roberto Ranazzi dovrà ora attendere il deposito delle motivazioni dalla Corte Costituzionale, previsto nelle prossime settimane, per poi fissare una nuova udienza. A quel punto, verrà quindi riaperto il dibattimento e in caso di rinvio a giudizio il processo finirà, nel 2024, all’attenzione dei giudici della Corte d’Assise.

RIPRODUZIONE RISERVATA