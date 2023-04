Processo per incendio colposo 

Un disastroso incendio che ha cancellato 350 ettari di sugherete, vigneti e oliveti insieme ad alcune aziende agricole di Berchidda: per la Procura di Tempio il rogo (del 17 settembre dell’anno scorso) è stato causato dalla presunta mancata manutenzione di una linea elettrica di bassa tensione. La località è quella di Sa Segada, dove il Corpo Forestale iniziò le indagini subito dopo la conclusione delle operazioni di spegnimento. E l’informativa indirizzata ai pm chiama in causa l’Enel Distribuzione, in particolare Andrea Pibia, 37 anni, di Cagliari, responsabile dell’unità territoriale di Sassari.

La contestazione che viene mossa è quella di incendio colposo. Secondo la Procura di Tempio (che ha già chiesto il rinvio a giudizio), il dirigente Enel (difeso dall’avvocato Sebastiano Chironi) non avrebbe provveduto a intervenire ordinando la potatura di una quercia, le cui chiome sono arrivate sino ai cavi della linea di bassa tensione.

Un consulente del pm ha messo nero su bianco alcune valutazioni tecniche che sono alla base delle contestazioni. L’abrasione dei cavi, causata dai rami, ha determinato un fenomeno, l’arco elettrico, che ha determinato la “precipitazione di particelle incandescenti” sul terreno. Quel giorno a Berchidda il vento di maestrale (raffiche di 36 chilometri orari) ha fatto il resto.

Ovviamente le accuse della Procura di Tempio devono essere provate. Gli allevatori e gli imprenditori di Berchidda danneggiati pesantemente dal rogo sono rappresentati dall’avvocato Franco Villa. Il legale potrebbe costituirsi parte civile già nella prima udienza gup, prevista per il 23 maggio.

