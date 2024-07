Processo per disastro ambientale, sit-in di “A Foras” 

Domani in Tribunale si terrà l’udienza del processo che mira a identificare i colpevoli del disastro ambientale avvenuto nel Poligono Militare di Teulada.

Nell’occasione i militanti di “A Foras” hanno organizzato un presidio davanti al Palazzo di giustizia a partire dalle 9 «per affermare che per noi lo Stato Italiano e il ministero della Difesa sono colpevoli di tutto questo. Aspetteremo insieme la decisione dei giudici, per gridare ancora che la lotta non si ferma», sostengono.

Gli imputati del processo sono quattro generali, ex capi di stato maggiore dell’Esercito Italiano, su cui pendono le accuse di disastro ambientale colposo. Il quinto imputato, il generale Graziano, si è suicidato il 17 giugno scorso.

Le indagini hanno riguardato un arco temporale sino al 2016 ma nel capo di imputazione si contestano le condotte solo sino al primo settembre 2014, «in evidente contrasto con quanto accertato dalla stessa Procura», sostengono i militanti. «Con le indagini si è accertato che, nonostante si fosse attivato il Piano di intervento ambientale integrato, dal 2008 al 2016 si sono svolte le esercitazioni nella penisola Delta e nel 2016 sono stati rinvenuti 4 lunette contaminate di Torio e nel 2018 9 motori di missili Milan», evidenziano gli esponenti di A Foras. «Gli agenti inquinanti riversati nel territorio hanno la capacità di permeare la terra per decine di metri, raggiungere le falde acquifere, muoversi attraverso l’aria per chilometri e diffondersi nelle acque del mare per distanze difficilmente calcolabili, entrano all’interno della catena alimentare, inquinando la pesca, l’allevamento, l’agricoltura e i prodotti derivati. La tossicità dei materiali e la loro diffusione è alla base di numerose patologie».

RIPRODUZIONE RISERVATA