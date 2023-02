Processo per coltivazione di canapa «Il nome di Loche in una fattura» 

«Il nome di Giuseppe Loche è scritto negli atti del processo, risultando documentalmente provato che il medesimo era titolare di un contratto d’affitto del terreno nel quale è stata reperita la coltivazione e lo stesso risulta essere stato anche l’acquirente di un importante quantitativo di semi di canapa sativa come da fattura (emessa a favore di Loche Giuseppe) reperita dalla Polizia proprio nella cabina del camion sul quale, il giorno dell’arresto degli imputati, veniva caricata la canapa indiana». Lo ha precisato l’avvocato Gianfranco Siuni, difensore di uno degli imputati, nel processo per coltivazione di canapa che chiama in aula altri cinque imputati.

«Mai questo difensore ha affermato che il Loche avrebbe commissionato il trasporto della canapa, essendosi limitato a fare delle considerazioni sul fatto che tutti gli indizi portano lontano dal suo difeso Nino Vacca». La sentenza è attesa per il 15 marzo.

