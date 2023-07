Processo Open Arms, Salvini non parla A ottobre deporrà anche Richard Gere  

Palermo. Sceglie di essere presente all’udienza, ma resta in silenzio. Il ministro Matteo Salvini, imputato davanti al tribunale di Palermo di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per avere, dice la Procura, illegittimamente negato l’autorizzazione allo sbarco a un gruppo di migranti soccorsi in mare dalla nave della ong spagnola Open Arms, ha ascoltato le deposizioni dei testi di parte civile: due componenti dell’equipaggio hanno ripercorso le convulse operazioni di salvataggio svolte dal personale a bordo della Open Arms tra l’1 e il 9 agosto del 2019. Il 6 ottobre salirà sul banco dei testi l’attore Richard Gere che dovrà riferire sulle condizioni dei migranti. L'attore, che era in vacanza in Italia, affittò un’imbarcazione e portò ai profughi viveri e acqua.

