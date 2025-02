Processo lampo per Igor Sollai 

Non si vedevano né sentivano da prima che Francesca Deidda svanisse nel nulla, il 10 maggio dello scorso anno. Separati, oltre che dalle mura del carcere, da una cappa di rabbia e dolore che Igor Sollai aveva cercato di rompere lo scorso ottobre, con una lettera inviata al cognato Andrea Deidda dalla cella, quando ancora l’autotrasportatore si proclamava innocente e sosteneva che la moglie fosse andata via di casa volontariamente. Ieri mattina, nella prima giornata del processo, l’imputato e il fratello della vittima si sono ritrovati per la prima volta l’uno davanti all’altro, nella Corte d’assise di Cagliari. Il primo chiuso in gabbia, scortato da numerosi agenti della penitenziaria, reo-confesso del femminicidio, il secondo nei banchi dei familiari più stretti. Tra i due nemmeno una parola, manco a distanza, ma Andrea Deidda non gli ha mai staccato gli occhi di dosso.

Istruttoria già chiusa

La prima udienza davanti alla Corte presieduta dalla giudice Lucia Perra, affiancata dal collega Roberto Cau, è stata anche probabilmente l’ultima del dibattimento. I difensori di Igor Sollai, gli avvocati Carlo Demurtas e Laura Pirarba, si sono accordati con il pm Marco Cocco per produrre ai giudici l’intero fascicolo delle prove raccolte dalla Procura, rendendo così inutile la sfilata dei testimoni d’accusa. L’autotrasportatore 43enne rischia l’ergastolo: è accusato di aver ucciso Francesca Deidda, di un anno più giovane, con almeno 8 martellate alla testa nel divano di casa, mentre riposava, per poi chiudere il corpo in un borsone e gettarlo nei boschi tra Sinnai e San Vito, lungo l’ex Orientale Sarda. Un femminicidio pluriaggravato, oltre che dalla premeditazione anche dai motivi futili e abietti: incassare i 100mila euro di un’assicurazione sulla vita e non dover sostenere le spese della separazione. Nella prossima udienza, fissata il 7 maggio, se non dovessero essere necessari ulteriori atti istruttori, il dibattimento sarà dichiarato chiuso e la parola passerà immediatamente al pubblico ministero per la sua requisitoria.

Le parti civili

I familiari della donna uccisa si sono costituiti parte civile. Il fratello Andrea Deidda con l’avvocato Gianfranco Piscitelli del foro di Bari, gli zii da parte della madre con i legali Elisabetta Magrini (Remo Zoncheddu), Roberto Pusceddu (Efisio Zoncheddu) e Pamela Marianna Piras (Rita Zoncheddu). Francesca Deidda sarebbe stata uccisa dal marito la sera del 10 maggio, mentre riposava sul divano del salotto della loro casa di San Sperate. Finito in carcere lo scorso 22 novembre, Sollai per mesi aveva proclamato la sua innocenza, arrivando a impugnare l’ordinanza di custodia cautelare prima davanti al Tribunale del Riesame e poi in Cassazione. Poi, quando gli investigatori avevano ormai raccolto una montagna di gravissimi indizi a suo carico, aveva deciso di confessare il delitto davanti al pubblico ministero. A causa della gravità delle imputazioni la difesa non ha potuto accedere a riti alternativi.

Nessuna dichiarazione

Per tutta l’udienza Igor Sollai è rimasto in silenzio, seduto nelle panche della gabbia degli imputati. Andrea Deidda, dall’altro lato dell’enorme aula d’assise, non gli ha mai staccato gli occhi di dosso. Alla fine dell’udienza, però, ha preferito non rilasciare dichiarazioni, così come in silenzio sono rimasti anche gli zii della vittima. Chi lo conosce bene ha raccontato che in questi mesi, quella lettera spedita dal carcere dall’ex cognato gli sarebbe pesata come un’ennesima e inutile crudeltà.

«Una volta finito tutto», gli aveva scritto Igor Sollai, quando ancora sosteneva che la moglie si fosse allontanata volontariamente da casa, «mi piacerebbe incontrarti e riprendere quel bellissimo rapporto che avevamo ma che purtroppo era venuto meno per tua scelta».

Ma già prima della sua confessione, a inchiodare l’autotrasportatore è stata una sfilza interminabile di gravi indizi: il resti del corpo trovati seguendo le tracce del Gps del furgone che usava per lavoro, la gommapiuma del divano sostituita perché zuppa di sangue, il borsone comprato poche ore prima del delitto, l’acquistato con il bancomat delle piante usate poi per provare a nascondere il cadavere e, in ultimo, le ricerche sul web su come occultare l’odore e il tentativo di acquisto di arsenico.

