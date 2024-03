Processo Hieracon, tutti assolti 

Nessun falso materiale né falso ideologico nelle pratiche presentate dallo Hieracon, albergo di Carloforte, al Comune per l’agibilità dell’hotel. Il giudice ieri ha assolto tutti gli imputati con formula piena, “perché il fatto non sussiste”: non c’era quindi nessuna irregolarità amministrativa, nessun falso nelle dichiarazioni e nelle procedure della pratica Hieracon. La vicenda si è sviluppata tra il 2015 e il 2016, alla guida del Municipio c’era Marco Simeone. Il Comune contestava l’agibilità dello storico albergo Hieracon, per ben due volte l’albergo ha ricevuto un’ordinanza di chiusura, una in pieno agosto poi sospesa dal Tar in via cautelare.

Le presunte irregolarità amministrative sono arrivate a processo nel 2020: sotto accusa c’erano Antonio e Andrea Tusacciu, fratelli e soci dello Hieracon e la madre Miriam Campus, socia dell’albergo e avvocato, ma anche l’ingegnere progettista che ha seguito la pratica e l’impiegato comunale all’epoca responsabile dello sportello Suap. Per tutti l’accusa era quella, a diverso titolo, di aver commesso irregolarità nella procedura per ottenere l’agibilità dello Hieracon. Ieri, nelle aule del tribunale di Cagliari, è arrivata per tutti la sentenza di assoluzione con la formula piena. «Finalmente è stata stabilita la verità - dice Antonio Tusacciu, uno dei soci e direttore dello Hieracon, difeso dagli avvocati Andrea Angioni e Luigi Trudu - non c’era stata nessuna irregolarità amministrativa o sanitaria relativa al nostro albergo. Si chiude questa vicenda:, con la stagione alle porte, come ogni anno, ci prepariamo ad accogliere i visitatori».

