Processo Grillo jr, la difesa: la ragazza non ricorda tante cose 

Adesso il processo Grillo è entrato veramente nella fase più delicata e decisiva, quella delle domande dirette ed esplicite rivolte alla vittima su quanto è successo la notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 a Porto Cervo. Quella di ieri è stata una udienza drammatica, la studentessa milanese che sarebbe stata stuprata da Ciro Grillo e i suoi amici è stata sottoposta a un durissimo controesame davanti ai giudici del Tribunale di Tempio. Le domande dell’avvocata Antonella Cuccureddu, legale di Francesco Corsiglia, sono entrate nei dettagli della presunta violenza sessuale e dei fatti prima e dopo lo stupro. I legali di parte civile hanno pesantemente contestato le modalità dell’esame, parlando di un trattamento di tipo “medioevale”. L’avvocata Antonella Cuccureddu ha risposto: «Io ho fatto le domande sugli episodi contestati, questo si fa in un processo. La contestazione è quella di violenza sessuale e di questo dobbiamo occuparci». E nel corso della deposizione, iniziata in tarda mattinata e conclusa alle 19, le contraddizioni e le incongruenze nelle risposte della ragazza sono state numerose. Ad esempio, la studentessa ha affermato di non essere salita a bordo di un’auto insieme ai quattro ragazzi dopo lo stupro. Invece, l'avvocata Antonella Cuccureddu ha mostrato una foto dove la presunta vittima compare in una utilitaria, nelle primissime ore del 17 luglio del 2019, insieme ai quattro giovani. Altre contraddizioni hanno riguardato la reazione della presunta vittima alle violenze. Secondo la difesa di Corsiglia, quelle reazioni non ci sono state. Antonella Cuccureddu alla fine dell’udienza ha commentato: «La ragazza non ricorda tante cose, non ricorda se ha baciato Ciro Grillo, non ricorda se ha messo le gambe su quelle del mio assistito, non ricorda di essere salita sull’auto con i quattro giovani. Ricorda solo alcune cose». Il processo prosegue oggi con le domande degli altri difensori.

