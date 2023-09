Processo Grillo, è scontro tra le parti 

Processo Grillo a una svolta: dopo le due giornate dedicate alla deposizione dell’amica della presunta vittima dello stupro, è scontro aperto. Gli avvocati di parte civile (studio Bongiorno) sono preoccupati per le conseguenze sul piano psicologico delle quattro udienze (due a novembre, altrettante a dicembre) dedicate all’audizione della giovane che sarebbe stata violentata. Hanno annunciato in aula la possibilità, quasi una certezza, di un’istanza per una audizione protetta, con l’assistenza di uno psicologo.

I legali della studentessa milanese hanno potuto verificare per la prima volta la durezza (del tutto legittima) e l’effetto del contro esame delle difese dei quattro ragazzi (Ciro Grillo, Vittorio Lauria, Francesco Corsiglia e Edoardo Capitta). La testimone sentita per ore, venerdì e sabato, è stata sottoposta a un fuoco di fila di domande che hanno fatto emergere, su almeno tre circostanze fondamentali (tra le quali il bacio della presunta vittima a Ciro Grillo), pesanti incongruenze della ricostruzione dei fatti sottoscritta dalla giovane che sostiene di essere stata stuprata. Stando a quanto emerge dalle ultime udienze, Giulia Bongiorno ritiene che la sua assistita sarebbe esposta a una situazione che potrebbe nuocerle. L’avvocata in passato ha parlato della necessità di un esame che tenga conto della condizione della vittima, una persona che, sempre secondo il legale di parte civile, affronta le conseguenze del trauma. Le difese dei quattro ragazzi, invece, pretendono un contro esame vero e soprattutto sostengono che non vi può essere alternativa alla possibilità di rivolgere direttamente le domande alla presunta vittima, senza la mediazione di un terzo soggetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA