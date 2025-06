Processo Grillo: conto alla rovescia 

Momento della verità per il processo Grillo, oggi il procuratore di Tempio, Gregorio Capasso, farà le sue richieste per i responsabili del presunto stupro di gruppo avvenuto a Porto Cervo alla fine di luglio del 2019. Gli imputati sono Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo, e tre suoi amici e coetanei, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. La vittima è una studentessa milanese di poco più di vent’anni. Momento della verità perché il pubblico ministero deve fare la sintesi di una istruttoria dibattimentale che ha accresciuto notevolmente i problemi dell’impianto accusatorio. Il pm dovrà sciogliere il nodo delle dichiarazioni rese dalla presunta vittima, si parla di una deposizione fiume (cinque udienze e 350 pagine di verbali) nel corso della quale sono emerse numerose incongruenze anche su temi centrali della vicenda. Ad esempio la presunta condizione di inferiorità della studentessa dovuta al consumo di vodka e di altri alcolici, un dato messo in discussione dalle testimonianze, come altre circostanze indicate dalla presunta vittima e non riscontrate. Lo stesso Procuratore è apparso cauto in diversi passaggi delicati dell’istruttoria dibattimentale e ora il nodo della attendibilità della ragazza dovrà essere sciolto. Un dato è certo, la vita della studentessa e dei quattro giovani sotto accusa è irrimediabilmente stravolta, comunque si concluda il caso. Il processo è iniziato nel giugno 2022, l’unico ad avere parlato in aula è stato Francesco Corsiglia. Indagini e processo sono costati alle parti oltre un milione di euro. Domani la parola passerà alla parte civile. Nel palazzo di giustizia di Tempio c’è il problema del caldo insopportabile, sino a ieri l’impianto di condizionamento d’aria era fuori uso.

