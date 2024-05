Processo Grillo, botta e risposta sui file spariti dal cellulare 

I file spariti e l’esame in aula di Ciro Grillo, sono questi gli ultimissimi temi del processo sulla presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta a Porto Cervo nel luglio del 2019, ai danni di una studentessa milanese. Ieri a Tempio i giudici si sono occupati dei prossimi passaggi dell’istruttoria dibattimentale, entrata in una fase decisiva. A margine dell’udienza è stato confermato che forse già a metà giugno potrebbero essere sentiti gli imputati (esame e contro esame). E qui arriva il primo dato rilevante. Mentre inizialmente si è parlato della deposizione di tutti i giovani sotto processo, ieri è emerso che Ciro Grillo potrebbe rinunciare all’esame. Le ragioni della scelta (ancora tutta da confermare) non sono state spiegate, ma i difensori del giovane (Andrea Vernazza ed Enrico Grillo) sembrano orientati a non sottoporre il loro assistito alla trafila di domande in aula. A quanto pare, i due legali ritengono che l’istruttoria stia già facendo emerge gli elementi a favore di Ciro Grillo e che, quindi, non sia necessario l’esame. Gli altri tre giovani denunciati dalla vittima, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauriam, starebbero invece già preparando il delicato passaggio in aula.

Ieri l’udienza è stata interamente dedicata ad un confronto serrato sulle modalità di acquisizione e utilizzo di chat, video e foto estrapolati dalla memoria dei telefoni sequestrati agli imputati. Secondo la parte civile mancherebbero alcuni contenuti da uno dei telefoni, circostanza esclusa dalle difese (ieri erano in aula gli avvocati Antonella Cuccureddu e Mariano Mameli). A Tempio cresce il disappunto tra legali e utenti del Tribunale per i rinvii in blocco delle udienze (in particolare quella gup) in concomitanza con il processo Grillo. Anche ieri tutti i procedimenti davanti al giudice dell’udienza preliminare sono saltati.

