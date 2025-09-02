Processo Grillo, attesa per il verdetto 

Tempio. «Se assolvete gli imputati farete passare la mia assistita come una ninfomane assetata di sesso, secondo la ricostruzione veramente offensiva delle difese di Grillo»: l’avvocata Giulia Bongiorno ieri si è tolta i guanti per controbattere, con una durissima replica, agli avvocati di Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. È stato uno dei momenti più importanti dell’udienza del processo Grillo, forse il penultimo atto del dibattimento, prima della sentenza prevista per oggi.

Bongiorno assiste la presunta vittima della violenza sessuale di gruppo avvenuta a Porto Cervo il 17 luglio 2019 e si è rivolta ai giudici del Tribunale di Tempio con forza: «La mia assistita non è una ninfomane, non è una disagiata, non è una maga Circe. È una ragazza che è stata massacrata e umiliata. Una ragazza che ha scelto di denunciare e non di tacere come fanno tante altre. È stata una facile profeta quando, spiegando perché non ha denunciato un episodio di violenza avvenuto qualche anno fa, ha risposto dicendo, perché sarei passata come una puttana». La replica di Giulia Bongiorno è stata preceduta da quella del procuratore della Repubblica Gregorio Capasso, che ha ribadito le sue conclusioni: «Gli imputati non hanno detto la verità, hanno adattato la loro versione dei fatti all’andamento delle indagini. L’unica che ha mantenuto il punto, non cambiando mai le sue dichiarazioni, è stata la vittima».

Il cagnolino

Sia Capasso che Bongiorno hanno affermato che alcuni episodi chiave per le difese (l’uscita dal tabaccaio dei quattro ragazzi e della vittima da villa Grillo dopo il presunto stupro e la sigaretta fumata dalla giovane sul patio della casa dopo la violenza) semplicemente non sono mai avvenuti. Bongiorno ha detto: «Per chiudere questo processo sarebbe sufficiente esaminare un messaggio, in una chat dei ragazzi, dove compare un cagnolino e un commento, “dopo essersi gocciata la vodka è diventata una tr...”». Giulia Bongiorno ha citato altri messaggi agli atti, tutti degli imputati: «Uno di loro ha detto che ha rispetto per le donne perché è vissuto con la zia e con la nonna, ma quando parlano delle ragazze dicono sesso contro qualcuno, non con qualcuno».

«Annichilita, muta»

L’avvocata ha citato messaggi dello stesso tenore, descrivendo un atteggiamento brutale nei confronti delle donne. Per Giulia Bongiorno, la vittima dello stupro di gruppo di Porto Cervo non era nelle condizioni di difendersi quando è stata violentata, neanche di urlare, di parlare, perché la sua volontà è stata annullata. Inoltre ha continuato normalmente la sua vita dopo le violenza perché questo fanno le vittime, in un terribile meccanismo di rimozione. Dopo Bongiorno sono iniziate le controrepliche (avvocati Enrico Grillo, Gennaro Velle ed Ernesto Monteverde): per i legali la vittima non è attendibile. Si riprende oggi alle dieci con gli altri difensori. La ragazza potrebbe essere presente in aula.

