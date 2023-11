Processo Grillo, alcuni imputati pronti a deporre 

Sono giovanissimi, hanno poco più di vent’anni come la presunta vittima. La loro vita dal 2019 è cambiata completamente. Sono i presenti assenti del processo Grillo, i quattro ragazzi accusati di stupro, protagonisti del caso giudiziario che occupa le cronache italiane, ininterrottamente, da oltre quattro anni. Ci sono sempre, ma in aula quasi mai e ora è arrivata la conferma, alcuni di loro hanno deciso di sottoporsi all’esame in Tribunale, a Tempio. I fantasmi del processo per la presunta violenza sessuale di gruppo prenderanno corpo. Soprattutto uno, l’unico che non è mai venuto in udienza, Ciro Grillo. Il figlio del comico e fondatore dei 5Stelle, Beppe Grillo, sta valutando una deposizione davanti al collegio presieduto da Marco Contu. La decisione non è semplice, perché si parla di un esame senza rete di protezione, decisivo per il processo. Lo sa benissimo per primo Ciro, che a Genova studia Giurisprudenza. I difensori sino ad oggi hanno scelto di non farlo venire a Tempio, soprattutto all’udienza dedicata alla vittima. Lui potrebbe essere sentito presto. Francesco Corsiglia si è allontanato per lungo tempo da Genova e ha trovato un lavoro in Spagna. Il ragazzo ha anche un’altra grana giudiziaria per le presunte avances fuori controllo ad un’amica. È l’unico che ha parlato in aula a Tempio, difendendosi con spontanee dichiarazioni. Hanno invece seguito una sola udienza, ma senza essere sentiti, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, il primo studente universitario, il secondo con un percorso di studi pesantemente condizionato dalla vicenda giudiziaria. I quattro in questi anni hanno visto e sentito i loro nomi ripetuti migliaia di volte. Comunque vada a finire questa storia, non dimenticheranno mai l’ultima estate prima del Covid in Costa Smeralda. (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA