VaiOnline
Teatro Massimo.
29 settembre 2025 alle 01:20

Processo e verità, corso di formazione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

“La verità processuale tra senso comune, libertà di informazione e vincoli legislativi” è il titolo del corso di formazione che si svolgerà mercoledì al Teatro Massimo (ingresso da viale Trento 9) dalle 15 alle 18. Evento formativo organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Sardegna, da Giulia Giornaliste Sardegna, dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari, dall’Associazione della Stampa sarda e parte della manifestazione letteraria “6inStoria”.

«La verità processuale osservata attraverso un caleidoscopio di interventi/testimonianza che ne scompongono la complessità con lo scopo di migliorare la “intelligenza” degli esiti di una giustizia a volte apparentemente incomprensibile», scrivono gli organizzatori «di stimolare riflessioni su come favorire una più approfondita conoscenza dei fatti; di riflettere sulle nuove difficoltà introdotte in diversi momenti da leggi sempre più restrittive del diritto/dovere di cronaca».

Gli interventi

Dopo i saluti di Giuseppe Meloni, presidente Ordine dei Giornalisti della Sardegna, di Matteo Pinna, presidente Ordine degli Avvocati di Cagliari, di Simonetta Selloni, presidente Associazione Stampa Sarda, e di Susi Ronchi, coordinatrice Giulia Giornaliste Sardegna, seguiranno tanti interessanti interventi.

Al microfono si alterneranno Marco Cocco, magistrato; Valeria Aresti, avvocata; Daniela Scano, giornalista; Micaela Morelli, neuroscienziata; Morena Deriu, grecista; Caterina Ghisu, storica dell’Arte. Modera la giornalista Maddalena Brunetti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Provinciali, coalizioni in ordine sparso

Urne aperte dalle 8 alle 20. Oltre 200 candidati, votano solo sindaci e consiglieri comunali 
Roberto Murgia
Il delitto di Palau

Perizia sulle ferite di Ragnedda

Gli inquirenti si concentrano ora su due persone che lo avrebbero aiutato 
Andrea Busia
Il voto

Regionali, affluenza in calo nelle Marche

Test per la tenuta del Campo progressista e per la coalizione di Governo 
Caivano

Proiettile in chiesa a Don Patriciello

Consegnato al prete anticamorra davanti alla sottosegretaria Castiello 