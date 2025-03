Processo d’appello, nuovo colpo di scena  

Colpo di scena nel corso del processo bis di secondo grado davanti alla Corte d’assise d’appello di Cagliari, presieduta da Massimo Poddighe, che aveva deciso di riaprire l’istruttoria disponendo il nuovo ascolto di alcune intercettazioni ambientali nelle quali parlano Alice Flore e l’ex marito Nico Piras, accusati dell’omicidio del fratello Angelo Maria Piras, allevatore di Lula freddato a fucilate il 25 gennaio 2015 nelle campagne del paese. In aula il pubblico ministero, Luigi Patronaggio, dopo l’annullamento con rinvio della Cassazione. Secondo i tecnici Alessandro Perri e Gian Marco Franzese, quando la mattina del delitto la Flore si rivolse all’ex marito non avrebbe detto «preparatinde battoro non siet corcatu in cue». Numero che gli inquirenti e i giudici di Sassari avevano ricondotto alle cartucce a pallettoni che verranno trovate nel luogo del delitto, ma avrebbe detto «preparatinde battoro non siet chi b’accatte sos atteros». Soddisfazione per i difensori Rita Dedola, Domenico Cerasaro, Francesco Lai e Potito Flagella. Tra in nuovi elementi, anche quello di una sosta dell’auto della Flore registrata dal gps dopo il delitto nello stesso punto dove i carabinieri poi ritrovarono degli scarponi nuovi, compatibili con quelli usati dall’assassino e con il dna di Nico. Per Perri, «le formanti visive» delle onde acustiche non darebbero prova che la Flore, come ritenuto sino ad oggi, sia scesa dall’auto. Dopo quel delitto, un altro omicidio ha insanguinato la famiglia Piras: Antonello Piras, figlio di Angelo Maria, aveva ucciso lo zio Nico, nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 ottobre 2023.

