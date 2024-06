Processo Baule, «Non c’è stata premeditazione» 

«Alla luce della perizia dello psichiatra Mario Deriu, chiedo alla Corte lo stato temporaneo di incapacità di intendere e di volere dell’imputato, e soprattutto la incapacità di astenersi dall’uccidere. Inoltre chiedo le circostanze attenuanti generiche».

Queste le richieste alla Corte di assise di Sassari dell’avvocato Nicola Lucchi, difensore dell’omicida di Ploaghe, il 42enne Fulvio Baule che il 22 febbraio 2022 massacrò con l’ascia i suoceri, Basilio Saladdino e Liliana Mancusa, riducendo in fin di vita la ex moglie Ilaria Saladdino. Nella sua arringa finale la difesa ha escluso la premeditazione. «Perché Baule non vedeva i suoceri da sei mesi e non doveva incontrarli neppure quella sera. Ha riportato i bambini alla moglie, con cui ha avuto una discussione e solo dopo l’arrivo del suocero è successo l’inferno». Il legale ricorda le frasi pronunciate da Basilio Saladdino come fattore scatenante. «Pensa a fare il padre», disse a Baule. Era stata la pm Enrica Angioni a chiedere per l’imputato l'ergastolo, con l'aggravante della crudeltà e della premeditazione. «Prima di aggredire il suocero si era scagliato contro la moglie», aveva precisato. Per la difesa le perizie psichiatriche, una di parte e una disposta dal giudice, sarebbero «contraddittorie», pertanto «occorre rivalutarle». Entrambe riconoscono l'esistenza di una dipendenza affettiva e la paura di non poter rivedere i propri figli. Un disturbo che secondo lo psichiatra Paolo Milia non avrebbe influito sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato. L’11 giugno le eventuali repliche e poi la Corte pronuncerà la sentenza.

