Processo alluvione bis: caso chiuso, la Procura si ferma 

Il fascicolo “alluvione bis” è definitivamente chiuso. La Procura di Tempio non ha impugnato la sentenza di assoluzione (per alcuni di proscioglimento) delle dieci persone (amministratori e dirigenti del Comune di Olbia) che erano accusati di omicidio colposo per i sei morti causati dal Ciclone Cleopatra. La sentenza è dunque passata in giudicato. La tesi dei pm, almeno quella originaria, è che la realizzazione e il mancato adeguamento dei “ponti tappo” del reticolo idraulico di Olbia abbia contribuito ad accrescere la disastrosa portata del Ciclone Cleopatra. Ma a distanza di mesi dal deposito delle motivazioni dei provvedimenti del gup Marco Contu, si apprende che la Procura non ha trovato argomenti per rimettere in pista il procedimento. E in effetti le argomentazioni del giudice, in alcuni passaggi molto dure, ma sembrano avere chiuso il caso senza possibilità di repliche. Il pm aveva chiesto il rinvio a giudizio di Carlo Careddu, assessore comunale all'Urbanistica di Olbia all’epoca dell'alluvione del 2013. Ebbene, il giudice scrive che Careddu non aveva alcuna posizione di garanzia e nel suo mandato (sindaco Gianni Giovannelli) mai si occupò dei “ponti tappo” perché erano stati già progettati e ultimati da anni. Il pm aveva chiesto il rinvio a giudizio di Careddu, ma la sentenza di assoluzione non è stata impugnata. Nel caso di Davide Bacciu, ex assessore ai Lavori Pubblici, il pm aveva chiesto tre anni e sei mesi di carcere (Bacciu aveva chiesto l’abbreviato). L’assoluzione non è stata impugnata.

