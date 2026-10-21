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Ottana.
22 ottobre 2026 alle 00:23

Processo al sindaco Saba, subito uno stop. Difese agguerrite 

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Hanno atteso insieme fuori dall’aula, ma una volta entrati si sono seduti accanto ai rispettivi difensori, lontani l’uno dall’altro. Franco Saba, sindaco sospeso di Ottana, e Fabrizio Porcu, coimputato, sono comparsi ieri davanti al collegio presieduto da Elena Meloni, con a latere Filippo Orani e Valentina Rostellato nel procedimento per tentata concussione che li vede unici imputati e rinviato a dicembre. Dopo la decisione del Tar che ha annullato i decreti di nomina della Giunta, nella prima udienza dopo il giudizio immediato disposto dalla Procura, l’assenza delle notifiche alle parti offese, ha imposto uno stop.

Ieri, si è subito capito che le difese, con gli avvocati Gianluigi Mastio e Gabriele Satta, cercheranno di smontare la tesi accusatoria. Le parti offese, che potrebbero costituirsi parte civile, Andrea Savona, Carlo Ardu e Maurizio Zedda, indicati come rappresentanti di Enel, per la difesa, non avrebbero i requisiti per essere considerati persone offese qualificate. Il collegio non ha accolto l’eccezione, rilevando però la mancata notifica alle parti e disponendo il rinvio. Al centro del processo le presunte pressioni esercitate da Saba su Enel Green Power per favorire l’assunzione di Porcu nell’ambito dei lavori dell’impianto di accumulo a batterie Bessn a Ottana.

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