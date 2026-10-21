Processo al sindaco Saba, subito uno stop. Difese agguerrite 

Hanno atteso insieme fuori dall’aula, ma una volta entrati si sono seduti accanto ai rispettivi difensori, lontani l’uno dall’altro. Franco Saba, sindaco sospeso di Ottana, e Fabrizio Porcu, coimputato, sono comparsi ieri davanti al collegio presieduto da Elena Meloni, con a latere Filippo Orani e Valentina Rostellato nel procedimento per tentata concussione che li vede unici imputati e rinviato a dicembre. Dopo la decisione del Tar che ha annullato i decreti di nomina della Giunta, nella prima udienza dopo il giudizio immediato disposto dalla Procura, l’assenza delle notifiche alle parti offese, ha imposto uno stop.

Ieri, si è subito capito che le difese, con gli avvocati Gianluigi Mastio e Gabriele Satta, cercheranno di smontare la tesi accusatoria. Le parti offese, che potrebbero costituirsi parte civile, Andrea Savona, Carlo Ardu e Maurizio Zedda, indicati come rappresentanti di Enel, per la difesa, non avrebbero i requisiti per essere considerati persone offese qualificate. Il collegio non ha accolto l’eccezione, rilevando però la mancata notifica alle parti e disponendo il rinvio. Al centro del processo le presunte pressioni esercitate da Saba su Enel Green Power per favorire l’assunzione di Porcu nell’ambito dei lavori dell’impianto di accumulo a batterie Bessn a Ottana.

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