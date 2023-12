Processo a Ciro Grillo, i penalisti sardi difendono l’avvocata  

Tempio. Dopo le minacce e gli insulti sui social alla penalista Antonella Cuccureddu, accusata di avere rivolto domande “traumatizzanti” alla presunta vittima del caso Grillo, arriva la dura presa di posizione dell’avvocatura sarda a sostegno dell’avvocata che difende Francesco Corsiglia. È stata diramata una nota firmata dai presidenti di tutti i Consigli dell’Ordine degli avvocati dell’Isola (Lorenzo Soro per Nuoro, Gabriele Satta, Coa di Sassari, Enrico Meloni, presidente Coa di Oristano, Matteo Pinna presidente COA Cagliari, Vito Cofano per Lanusei e Carlo Selis, presidente Coa di Tempio). I legali sardi esprimono «forte preoccupazione per l’idea della funzione difensiva ormai dominante».

Gli avvocati sono preoccupati per gli attacchi alla penalista che assiste un giovane accusato di violenza sessuale e dicono: «Il contraddittorio davanti al giudice, la confutazione, anche aspra, delle fonti di prova, rappresentano il migliore metodo di accertamento della verità. Al giudice, e soltanto al giudice, spetta governare in udienza queste procedure, non ammettendo le domande non rispettose della libertà morale della persona esaminata. Ove necessario, il processo per reati di particolare gravità si svolge a porte chiuse, sacrificando la pubblicità proprio per garantire la massima tutela delle persone coinvolte». I legali entrano nel merito della vicenda: «Il giudizio per reati di matrice sessuale viene concepito invece che come il luogo dell’accertamento dei fatti, per un verso come luogo di ratifica delle accuse, per altro verso come occasione di conforto e di solidarietà a senso unico per le presunte vittime. Qualunque approccio critico rispetto all’ipotesi accusatoria, viene interpretato e pubblicamente criticato, purtroppo anche da avvocati, come una riprovevole forma di vittimizzazione secondaria. Ciò non è degno di un paese civile, nel quale il processo penale rimane il luogo di protezione di un accusato dal rischio di errori giudiziari».

