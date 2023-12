Processo a Becciu, sabato la sentenza 

CITTÀ DEL VATICANO. Si concluderà sabato il processo al Tribunale vaticano sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato e la compravendita del Palazzo di Londra. Lo ha annunciato ieri il presidente Giuseppe Pignatone nella 85esima udienza, dedicata alle controrepliche delle difese. Il processo con dieci imputati, tra cui il più noto è il cardinale Angelo Becciu, è iniziato nell’aula nella Sala polifunzionale dei Musei. Sabato l’udienza è convocata alle 11, la lettura della sentenza è prevista intorno alle 16 o alle 17. Ieri l’avvocato Fabio Viglione, difensore di Becciu, ha contestato che da parte del cardinale ci sia mai stata una campagna di stampa contro il processo, mentre è lui ad essere stato aggredito mediaticamente «a livello planetario». Se il memoriale di Perlasca non è la pietra angolare dell’accusa, come ha detto il promotore di giustizia Diddi, è però «la pietra miliare da cui sono partite le linee di accusa a Becciu». Inoltre, ha domandato Viglione, «come si fa a dire che noi dovevamo chiedere alle testimoni Ciferri o Chaouqui i contenuti delle chat coperte da omissis se è stato proprio il Pg a opporre il segreto istruttorio?". Il legale ha sottolineato che in tutti i documenti, le chat, i messaggi, le mail prodotti dall’accusa «nessuno parla mai del cardinale Becciu», laddove è lui che viene indicato dall’accusa come «il promotore, il regista degli investimenti».

