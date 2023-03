Processioni, via i tavolini: Pasqua spegne la movida 

La Settimana Santa spegne la movida, via i tavolini all’aperto durante le processioni pasquali. Con una pec il servizio Suape ha preannunciato a bar e ristoranti delle zone interessate la sospensione temporanea delle concessioni di suolo pubblico. Una disposizione chiesta dalla Polizia locale per via della massiccia «partecipazione di fedeli, con simulacri al seguito» e indispensabile per «garantire lo svolgimento delle celebrazioni in condizioni di sicurezza». «La deliberazione – spiega il dirigente del servizio Suape, Alessandro Cossa – indica chiaramente la temporaneità della disposizione, esattamente come accade in occasione di eventi importanti che comportano le modifiche necessarie per assicurare la sicurezza delle persone».

I ristoratori

Da parte loro i ristoratori non hanno accolto con favore lo stop ai tavolini all’aperto. Dice Italo Pau, titolare del “Ninnos in Biddanoa” di piazza Gaetano Orrù: «Non è un bel periodo per le attività commerciali e della ristorazione. Dopo il Covid e i crolli in via Dettori si sperava in una ripresa ed ecco la nuova sorpresa mentre confidavamo sulla Pasqua di riprenderci. Noi siamo persone che lavorano e io vorrei lavorare».

Aggiunge Ruggero Mameli del bar galleria Guzmàn, che fuori dalla polemica mette l’accento sulla quanto meno curiosa coincidenza tra «l’arrivo della pec per la rimozione dei tavolini all’aperto e la scadenza di pagamento della concessione». Ancora: «Ho pochi tavolini, appena cinque, ma sistemarli dentro il mio locale, piccolo come gli altri della piazza, con le relative sedie vuol dire non disporre di spazi per i clienti. Forse sarebbe meglio chiudere i giorni della processione».

Chiedono, i ristoratori di piazza San Domenico, del Corso e del centro storico dove passeranno le processioni delle celebrazioni pasquali, un maggiore confronto tra l’assessorato comunale alle Attività produttive e il comparto, così da non avere sorprese in occasione di eventi importanti come appunto le iniziative pasquali.