Processioni, più sicurezza per i cavalieri 

Un richiamo alla prudenza, o un primo passo verso una regolamentazione anche delle processioni religiose con la presenza di cavalieri? La lettera inviata dal prefetto Salvatore Angeri, ai sindaci della provincia, a monsignor Roberto Carboni, arcivescovo di Oristano, e al vescovo di Alghero Bosa, Mauro Maria Morfino. Il tema è delicato e quanto mai attuale: l’uso dei cavalli durante le processioni religiose, una tradizione radicata in diversi paesi dell'oristanese, che si scontra però con crescenti preoccupazioni legate alla sicurezza.

L’appello

La missiva del prefetto prende le mosse dal tragico episodio avvenuto a Mogoro durante la processione di San Bernardino, dove a fine maggio un cavaliere, Fabrizio Maccioni, ha perso la vita dopo essere stato disarcionato e travolto dal proprio cavallo. Pur non trattandosi di un obbligo, la comunicazione ha però il tono di un chiaro invito. «Si ritiene opportuno – scrive Angieri – sottolineare l’importanza dell’adozione di misure adeguate di sicurezza. In particolare, appare raccomandabile l’utilizzo di dispositivi di protezione per il capo e il corpo, al fine di preservare l’incolumità dei cavalieri». La sollecitazione è rivolta ai sindaci ma anche alla Chiesa, che attraverso i parroci può svolgere un ruolo nella sensibilizzazione degli organizzatori. Il messaggio arriva in un periodo particolarmente sensibile. A Sedilo, infatti, si respira l’attesa per l’Ardia, la corsa equestre in onore di San Costantino, evento che ogni anno richiama migliaia di fedeli e turisti. Le regole di sicurezza in vista dell’edizione 2025 non sono ancora del tutto definite e la lettera del prefetto accende ulteriormente il dibattito. Resterà tutto com’è o si andrà verso una stretta che potrebbe riguardare anche manifestazioni religiose storiche come l’Ardia? Il sindaco di Mogoro, Donato Cau, dove è accaduto l’episodio citato nella lettera per ora è cauto. «Mi sono personalmente confrontato con il prefetto – dichiara – e ho preso atto che si tratta di una raccomandazione, non di un obbligo. Ma ritengo doveroso accoglierla e tradurla in indicazioni concrete: sarà mia cura inserire l'invito nelle ordinanze relative alle prossime processioni religiose». Si apre dunque una nuova fase per le celebrazioni tradizionali della Sardegna, sospese tra il valore religioso del rito e la necessità di garantire la sicurezza dei partecipanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA