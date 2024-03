Processioni e riti, tutti gli eventi della Settimana Santa 

Tutto pronto per una Settimana Santa ricca di riti e di momenti di fede a Sestu. La parrocchia di San Giorgio comincia già oggi con la domenica delle Palme, cui seguirà la proclamazione del Vangelo, a cui parteciperanno i ragazzi della cresima, vestiti con i costumi dell’epoca di Gesù, alle 11.

Martedì poi la prima delle processioni, quella eucaristica, fino alla chiesa del Santissimo Salvatore, alle 17.30. Altro momento importante sarà poi la cerimonia “In Coena Domini”, alle 18. La sera del giovedì santo. Venerdì la processione sarà quella di Gesù deposto e della Madonna Addolorata. Il momento più importante però è “l’incontro”, quando alle 10.30 il simulacro di Gesù e quello di Maria si incontreranno in via Gorizia. Un momento molto intenso. La statua della Madonna arriverà vestita a lutto, sorretta da fedeli che la faranno chinare tre volte davanti a quella di Gesù. Poi, le sarà tolto il lutto e rimarrà vestita di bianco. Anche nella parrocchia Nostra Signora delle Grazie ci sarà la "Coena Domini" alle 18 di giovedì e la Via Crucis alle 15 di venerdì. Inoltre si terrà una mostra del dolce nel salone delle aule catechiste per finanziare la festa di sant’Antonio. L’incontro verrà celebrato anche qui, con una processione dove le due statue attraverseranno diverse vie del quartiere prima di incontrarsi in piazza Paolo VI, dalle 10.45.

