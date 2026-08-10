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Sini.
11 agosto 2026 alle 00:36

Processioni e musica per festeggiare santa Chiara 

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A Sini tutto è pronto per le tre giornate di festa in onore di santa Chiara curate dal Comitato con Comune e Pro loco. Il programma prevede, oggi alle 18 la messa e poi la processione. Alle 22.30 il gruppo “A ballare” e poi dj set. Domani, alle 11, la messa e dalle 18 i giochi per bambini mentre alle 22.30 sarà la volta del gruppo “Freevival”. Giovedì, alle 17.30, la corsa su strada. Alle 18.30 la commedia, nel piazzale Santa Chiara, con il gruppo “Teatro Marmilla” e alle 22.30, il gruppo musicale “Cantos e Ballos” con Cristina Fois. ( g. pa. )

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