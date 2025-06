Processione, riti e spettacoli: al Sacro Cuore arriva la festa  

Dopo Sant’Antonio un altro dei quartieri storici della città si prepara a celebrare la sua festa patronale.Al Sacro Cuore martedì inizierà il triduo con alle 19 la messa presieduta da padre Francesco Maceri che si ripeterà anche mercoledì alla stessa ora e poi giovedì, quando la messa delle 19 sarà celebrata da padre Enrico Deidda.

La solennità del Sacro Cuore si celebra invece venerdì 27 giugno con la messa delle 18 con il parroco don Antonello Piras seguita dalla processione che da piazza Sacro Cuore percorrerà le vie Negri, Settembrini, Trieste, San Benedetto, Parigi, Londra, Asproni, Manara, Vico, Iglesias, Prati per poi tornare in piazza Sacro Cuore. Seguirà alle 21,30 la serata folk organizzata dal gruppo Foris de Beranu.

Si prosegue sabato 28 alle 11,30 con la messa con l’unzione degli infermi mentre in serata riprendono i festeggiamenti civili con la gara di karaoke con adulti e bambini. Domenica 29 la chiusura con la commedia in lingua campidanese di Raffale Fanti “Tott’unu a su babbu”, dell’associazione teatrale Sacro Cuore. Durante la serata ci sarà l’estrazione dei premi della lotteria mentre per tutta la settimana della festa nel cortile parrocchiale saranno allestiti gli stand dell’agro alimentare.

Le celebrazioni saranno precedute, questo fine settimana, dalla suggestiva discesa della statua del Sacro Cuore che viene calata dall’alto dai collaboratori della parrocchia e sistemata sull’altare dove resterà fino alla fine delle celebrazioni.

