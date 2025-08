Processione in onore di Santa Maria della Neve 

La messa solenne nella Cattedrale, poi la processione nelle vie del centro storico con il simulacro della Vergine. Così la città ha onorato ieri Santa Maria della Neve, patrona di Nuoro e anche della diocesi. Una ricorrenza che ha imposto la chiusura di vari uffici pubblici, da quelli del Comune a quelli della Asl 3.

Alle 19 di ieri il vescovo Antonello Mura ha presieduto la solenne celebrazione eucaristica. Accanto a lui sull’altare c’erano i canonici del Capitolo, i presbiteri e i diaconi della città. È stato il momento clou della giornata assieme alla processione seguita subito dopo, con partenza dalla Cattedrale. Tutti i parroci della città e una folla di fedeli hanno animato il corteo che ha imboccato via Roma quando il sole s’era ormai ritirato. Accanto alla statua della Madonna, in chiesa e nella processione, i carabinieri in alta uniforme e la polizia municipale con il gonfalone della città.

Al seguito del simulacro della Vergine, con la fascia tricolore, c’era il sindaco Emiliano Fenu che per la prima volta, dopo la recente elezione, ha presenziato a un evento religioso tanto importante per la città. Era in prima fila in chiesa assieme a tutte le autorità civili e militari, a iniziare dalla prefetta di Nuoro, Alessandra Nigro.

