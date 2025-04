Processione domani con strumenti antichi 

Per Pasqua si ritorna indietro nel passato. I suoni degli antichi strumenti musicali sardi sono pronti a tornare per le vie del paese in occasione del venerdì e sabato Santi. I bambini del paese, la comunità e i volontari dell’associazione Over 50 daranno vita a una processione rumorosa. Nell’ambito del laboratorio “Matraccas, tabeddas e stroci" nei giorni scorsi gli strumenti sono stati consegnati ai bambini della scuola dell’infanzia e della primaria. L'appuntamento è domani alle 6.30 del mattino e alle 19, sabato alle 20 nel piazzale della chiesa di San Sebastiano. (s. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA