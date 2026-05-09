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Arbus.
10 maggio 2026 alle 00:45

Processione di Sant’Antonio, presto le nuove regole per le traccas 

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Nessuna ufficialità sulle modifiche nella processione di Sant’Antonio da Padova che interessano le traccas, un ponte tra presente e passato, tra fede e cultura popolare del Comune di Arbus. L’incontro di venerdì, organizzato dal comitato della festa “Passu passu cun tui Antoni Santu” all’oratorio, alla presenza di numerosi membri delle traccas a motore, si è chiuso col rinvio di una comunicazione sulle regole.

L’unica certezza è il numero delle ammesse: in tutto 44, le stesse dello scorso anno. Nel caso fossero di più, la proposta del comitato è un regolamento che disciplina i criteri, come la precedenza ai cittadini di Arbus, in seconda battuta agli storici dei paesi limitrofi e poi la storicità.

Sul fronte della sicurezza delle singole traccas, è tutto da scrivere. Il Comune ha confermato che si tratta di pochi giorni, attesa obbligata dall’assenza della comandante della Municipale. L’urgenza di chi prepara questi carri, elemento suggestivo e d’identità, è dettata sia dal tempo necessario per arrivare puntuali il 13 giugno sia per evitare il rischio di dover disfare il lavoro svolto e rifarlo adeguandosi alle novità di regolamento.

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