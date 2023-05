Processione con tutte le parrocchie per la Madonna di Fatima 

Tutto pronto per la processione della Madonna di Fatima che interesserà tutte le parrocchie. L’appuntamento è per il 13 maggio.

Dapprima i fedeli di ogni parrocchia percorreranno le strade del proprio quartiere poi alle 20,15 partiranno tutti insieme dal punto di incontro di piazza 28 Aprile, proseguiranno in via Porcu e arriveranno in piazza Azuni, per giungere infine in via Marconi e da qui sino al sagrato della Basilica. L’arrivo è previsto per le 20.30.

I fedeli della parrocchia di Sant’Antonio percorreranno le vie Sant’Antonio, piazza IV novembre, via Vittorio Emanuele, via Umberto I, piazza del Comune. Quelli di Sacro Cuore piazza Sacro Cuore, via Negri, via Giordano, via La Marmora, via Martini, piazza 28 Aprile. Ancora: quelli di Santo Stefano percorreranno via Boito, via Albinoni, via Nenni, via Bonaria, piazza Azuni e via Porcu e per finire quelli di Sant’Elena via Eleonora D’Arborea, via Marconi, via Regina Margherita, via Porcu, piazza 28 Aprile. In tutte queste strade il traffico sarà chiuso soltanto per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo che coinvolge tutte le parrocchie con la loro schiera di sacerdoti e fedeli.

RIPRODUZIONE RISERVATA