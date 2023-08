Processione con i cavalieri, stavolta nessuna tensione (né multe) 

Qualche giorno fa, in ritardo rispetto alle scadenze, l’associazione dei cavalieri di Gesturi aveva comunicato che per la processione in onore del Beato Fra Nicola i cavalieri sarebbero stati cinquanta, un numero che avrebbe imposto lunghi controlli sui documenti dei cavalli (la normativa impone la comunicazione preventiva dello spostamento alle autorità): ieri, però, ai controlli effettuati da forze dell’ordine e personale della Asl si sono presentati soltanto dieci cavalieri, tutti di Gesturi.

Il timore era che potessero ripetersi tensioni come quelle vissute in occasione della festa della Madonna d’Itria, due mesi fa, quando furono multati dieci cavalieri. Invece non ci sono stati intoppi e la processione è stata ordinata, composta e puntuale, come da tradizione. Barracelli e carabinieri hanno garantito una manifestazione sicura.

I cavalieri hanno aperto il corteo e a seguire, separati da un automezzo per ragioni di sicurezza, i fedeli. La partecipazione dei cavalieri è un elemento irrinunciabile della tradizione paesana e ha impreziosito ulteriormente il corteo.

A onorare il santo era presente una delegazione di sindaci con le fasce tricolori: fra questi anche Paolo Truzzu, primo cittadino di Cagliari.

