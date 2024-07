Processione a mare, rinnovato il voto 

Tra una enorme folla di fedeli si è rinnovato ieri, nella prima domenica di luglio, l’appuntamento con la sagra estiva dedicata alla Madonna di Bonaria. Dopo la messa celebrata dal cardinale Arrigo Miglio alle 18 in basilica, il simulacro della Vergine è stato portato in processione sino al porto dove è salito su un rimorchiatore, mentre tanti fedeli, imbarcati su altri battelli, hanno seguito l’imbarcazione della Madonna nel rituale giro nel golfo degli Angeli. Giunti al largo, sono state gettate in mare corone di alloro - precedentemente benedette – in memoria dei caduti di tutte le guerre. Poi il ritorno a Bonaria, dove Miglio ha impartito la solenne benedizione.

La sagra estiva risale a un atto di ringraziamento compiuto da un gruppo di giovani cagliaritani reduci dalla battaglia di Custoza, Terza guerra d’Indipendenza (1866). Un rituale che si ripete da 158 anni, organizzato dalla Pia Società Maschile di Bonaria.

