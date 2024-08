Processione a mare e il concerto in piazza 

La processione in mare dell’Assunta accompagnata dalle barche dei pescatori e dei diportisti, lo spettacolo pirotecnico che colorerà il cielo della baia di Nora: ci sono tutti gli ingredienti per trascorrere la serata di Ferragosto all’insegna delle tradizione.

I festeggiamenti in onore della Vergine Assunta prenderanno il via alle 19 con la celebrazione di una messa nella chiesetta di sant’Efisio: a seguire, la suggestiva processione a mare che attraverserà il golfo di Nora, dove verrà deposta una corona di fiori per ricordare le vittime in mare.

Dopo i fuochi d’artificio, i festeggiamenti proseguiranno in piazza Del Popolo con il tributo agli 883 con la band “Tieni il tempo”, per cantare e ballare i più grandi successi di Max Pezzali e del duo fondato con Mauro Repetto. Domani alle 21,30, in piazza Del Popolo, altro appuntamento atteso con il concerto “Armonica e Libertà” di Moses e la sua band. (i. m.)

