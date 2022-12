Processi penali, il Tribunale ora corre 

Da fanalino di coda degli uffici giudiziari sardi a modello di efficienza, la sezione penale del Tribunale di Tempio adesso è un caso, non solo a livello regionale. Dopo avere primeggiato, in negativo, per i tempi di trattazione dei processi penali, ora il Tribunale gallurese vola nelle classifiche del ministero della Giustizia. La cura da cavallo imposta dalla presidente di Sezione Caterina Interlandi (che però ha potuto contare su sei giudici e tre magistrati onorari) ha cambiato drasticamente la macchina della giustizia gallurese. I numeri parlano da soli, nel 2019 il disposition time di Tempio (la misura che fornisce una stima del tempo medio atteso per la definizione di un procedimento) era di 2825 giorni (Cagliari aveva un ottimo 287, Sassari 561, media nazionale 392). Nel primo semestre 2022 il disposition time del Tribunale guidato da Giuseppe Magliulo è 517, si legge nelle griglie del ministero che rispetto al 2019 c’è stata una riduzione dell’87 per cento dei tempi di trattazione. Va detto che sono stati definiti centinaia di fascicoli ormai prescritti, ma il dato dell’abbattimento dell’arretrato e della velocizzazione dei processi è reale.

Solo il nuovo avanza

Un altro indice rilevante è il clearance rate (CR), ossia la misura del rapporto tra procedimenti definiti e nuovi procedimenti iscritti, un indicatore della performance degli uffici che deve essere superiore all’unità per non segnare la febbre. Ebbene, nel 2019 Tempio aveva un drammatico CR 0,49 (quello nazionale era 0,96) con 3932 fascicoli iscritti e 1932 definiti. Nel primo semestre di quest’anno l’indice è balzato a 1,67 (2275 fascicoli iscritti, 3790 definiti). Nel 2021 sono stati iscritti 3670 fascicoli e ne sono stati definiti 6315. Nel 2019 Tempio aveva un arretrato di processi penali di circa 15mila cause, nel 2022 si è scesi sotto quota 10mila. Il calendario delle udienze dice molte cose, tre giudici impegnati ogni giorno, processi sino al pomeriggio e in qualche caso fissazione del procedimento di sabato. Per il personale amministrativo, dopo le severe prescrizioni del ministero (seguite alla ispezione del 2018) è stato un periodo difficile, che però sta dando risultati. E ora, con l’arrivo di altri giudici e di pm, in Gallura il tempo delle proteste (legittime) sembra essere finito.

«Basta denigrazioni»

Giovanni Azzena è il presidente della Camera penale della Gallura e commenta così i dati del ministero: «Tempio è di nuovo quello che è sempre stato, il terzo Tribunale della Sardegna. È ora di chiudere la fase delle denigrazione continua. Semmai è necessario risanare anche la Sezione Civile. Ci sono le condizioni per farlo».