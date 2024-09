«Processate Omar per maltrattamenti» 

Ivrea. A quasi ventiquattro anni di distanza dal duplice omicidio di Novi Ligure, Omar Favaro va verso un nuovo processo. Questa volta l'accusa è di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'ex moglie. È la procura di Ivrea ad aver formulato la richiesta di rinvio a giudizio per La

straf. Allora aveva 16 anni. L'attuale vicenda si è inserita nell'ambito di una causa di separazione tra Favaro e l'ex moglie. Una vicenda di carattere personale che, ovviamente, come i legali hanno più volte ribadito, non ha nulla a che vedere con i fatti di Novi Ligure. Le indagini, coordinate dal pm Ludovico Bosso, si sono chiuse lo scorso mese di marzo. Favaro comparirà in aula il prossimo 21 gennaio davanti al gup Marianna Tiseo del tribunale di Ivrea che dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio. Sono una ventina gli episodi contestati dagli inquirenti: vanno dalle minacce di morte, di sfregiare la faccia della ex con l'acido o di ridurla su una sedia a rotelle, fino a percosse e violenze fisiche e psicologiche. Al vaglio degli inquirenti anche due episodi di violenza sessuale. Fatti risalenti al periodo tra il 2019 e il 2021. E' stata l'ex moglie a denunciare le violenze. I due si erano conosciuti attraverso i social nel 2015; al matrimonio è seguita la nascita di una bambina.

